No green pass ancora in piazza: “Pronti anche a farci sparare”

Genova. Ennesimo sabato in piazza per il movimento no green pass. Alcune centinaia di persone dopo l’appuntamento in piazza De Ferrari con il consueto ‘happening’ di interventi e i portuali no green pass a fare da sfondo (questi ultimi tutti rigorosamente senza mascherina a dispetto dell’ordinanza del sindaco Bucci) stanno sfilando in corteo per le vie della città. Con loro anche il sindacato Cub che ha ‘preferito’ la piazza del no green pass a quella dei sindacati di base impegnati in un presidio contro la manovra del governo Draghi.

... » Leggi tutto