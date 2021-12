Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “La comunità albenganese pretende un pronto soccorso funzionante”

Albenga. “Ospedale di Albenga senza un vero pronto soccorso gestito da medici specializzati in emergenza? Anche no. La comunità albenganese pretende un pronto soccorso vero e funzionante e non si accontenta di un ambulatorio gestito dai medici della mutua, al quale si potrà accedere solamente pagando il ticket, perchè si tratta di un servizio per codici bianchi. Un declassamento che è stato accolto con soddisfazione solamente dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. Questa è solo una soluzione tampone che è destinata comunque a fare acqua da tutte le parti”. Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, nel suo intervento durante la riunione della commissione sanità in Comune ad Albenga allargata ai sindaci del comprensorio, ha illustrato la sua teoria.

