Sanremese – Imperia, i convocati matuziani per il derby al Comunale

Sanremo . Questa mattina la Sanremese ha effettuato al Comunale la rifinitura in vista del derby con l’Imperia, in programma domani a Sanremo alle ore 15 e valido per la quattordicesima giornata di campionato. Dopo essersi soffermati in sala video, i biancoazzurri si sono spostati sul prato del Comunale per la seduta. Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 23 i calciatori disponibili: out i soli Maglione e Pellicanó, entrambi operati al ginocchio sinistro; non convocati Ferro e Lodovici. Torna in gruppo Scalzi dopo aver smaltito l’infortunio muscolare. Prima volta per il neo acquisto Piu.

