Sanremo. Altra mattinata in coda per chi si reca al Palafiori per effettuare il tampone con il sistema drive trough. Nonostante l’ordinanza viabilistica emanata alcuni giorni fa, che prevede la chiusura al traffico di via Pallavicino e dedica una corsia (quella di destra) di corso Garibaldi a chi deve effettuare il test del covid, i veicoli dei “tamponanti” oggi erano incolonnati a partire da via Volta.

