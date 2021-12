Serie C, l’ex Savona Ninni Corda nei guai: accusa pesante da parte del presidente del Seregno, società nel caos

Seregno. Quello che starebbe accadendo a Seregno ha degli aspetti inquietanti e, se confermato, è destinato a sconvolgere la Serie C. Minacce di morte, insulti, violenze fisiche e addirittura un pugile inviato al campo per intimorire i giocatori: è questo quanto denunciato dal portiere del Seregno, calciatore emotivamente coinvolto a causa della promessa da parte di ignoti di non rivedere più il figlio piccolo.

