Venezia. Un’autentica prova di forza quella fornita dalla compagine guidata da mister Francesco Cipolla sul parquet della Fenice Venezia Mestre. Una gran bella Sampdoria che nella prima frazione di gioco ha dominato in lungo e in largo, ha letteralmente schiacciato un avversario in gran difficoltà e ha realizzato le due reti che poi sono valse i tre punti.

