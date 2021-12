Covid, Tosi (M5S): “Alle donne incinte e positive non vengono garantiti percorsi ad hoc”

Liguria. “”Poniamo il caso di una donna al terzo mese di gravidanza. E poniamo che la futura mamma sfortunatamente si infetti: tampone positivo al Sars-Cov2. Quarantena immediata. A questo punto però, come ulteriore carico, aggiungiamoci che era stata anche programmata una villocentesi. Panico? Ma no dai, tranquilli: si avvisano il proprio medico curante o il ginecologo, che a loro volta segnalano il caso al consultorio e contestualmente all’ASL di riferimento. In caso di esami improrogabili o a rischio scadenza, viene predisposto un percorso dedicato in ambulatori ad hoc, in totale sicurezza. Facile, vero? Già… peccato però che tutto questo succeda nella vicina Emilia-Romagna (e magari anche in qualche altra regione, ma noi ci siamo fermati qui). In Liguria, invece, la stessa futura mamma viene abbandonata a sé stessa. Letteralmente!”.

