Andora. “Il Covid non è ancora sconfitto, ma grazie al piano regionale e al potenziamento degli hub sul territorio ligure, come il punto vaccinale qui ad Andora, stiamo vincendo la difficile partita e andremo avanti senza sosta con la campagna di somministrazioni, dalle prime dose, convincendo gli scettici, fino alle terze dosi, passando per i più piccoli”.

... » Leggi tutto