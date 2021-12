Lavori al via all’ex Mira Lanza: ecco come sarà nel 2024 con uffici, spazi verdi e un supermercato

Genova. Il primo colpo di benna assestato stamattina segna la fine di un’epoca: l’ex Mira Lanza, storica fabbrica di sapone che occupa circa 40mila metri quadrati a Rivarolo, sarà completamente demolita. Al suo posto, nel giro di due anni e mezzo, sorgeranno aree verdi e nuove costruzioni destinate a uffici, un campo sportivo, spazi commerciali e aziende della logistica. “Non sarà un centro commerciale”, sottolineano i nuovi proprietari bergamaschi della Cospe, impresa edile che ha comprato il compendio messo in vendita dal Comune per 9,5 milioni di euro. Di certo, però, ci sarà un supermercato di media superficie.

