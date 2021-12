Imperia, libri d’impresa: webinar gratuiti per spiegare come archiviare, consultare e conservare in formato digitale

Imperia. Archiviare, consultare e conservare in formato digitale i libri sociali e contabili evitando di doverli bollare e vidimare preventivamente. E’ ciò che consente di fare il servizio telematico ‘Libri digitali’ della Camera di Commercio tramite Infocamere, la società di sistema per l’innovazione. Per spiegare a imprese e professionisti come funziona il servizio e quali sono nella pratica i vantaggi, la Camera di Commercio propone tre webinar formativi gratuiti su piattaforma Zoom: giovedì 9, venerdì 10 e mercoledì 15 dicembre. Per partecipare occorre iscriversi consultando il sito camerale al seguente link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=985.

