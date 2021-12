Toti «individuati gli hub sul territorio per le vaccinazioni pediatriche ai bambini 5-11 anni»

Genova. «Le Asl hanno individuato gli hub che su tutto il territorio ligure saranno a disposizione per la vaccinazione anti covid dei bambini tra 5 e 11 anni. Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Anche l’accoglienza sarà a misura di bambini, grazie anche alla presenza di Capitan Vaccino, testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in vista dell’avvio, dal 13 dicembre alle 12, delle prenotazioni – attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup, il numero verde 800 938818 e le farmacie abilitate al servizio Cup – delle vaccinazioni per i bambini, con agende dedicate messe a disposizione dalle Asl.

Le vaccinazioni inizieranno da giovedì 16 dicembre nei seguenti punti vaccinali:

