Azioni e investimenti: quali titoli monitorare oggi per il proprio portafoglio?

I mercati azionari si apprestano a chiudere un anno abbastanza positivo sotto l’aspetto della performance, tuttavia è opportuno osservare come, puntualmente, il palesarsi di un evento esogeno abbastanza rilevante sia in grado di provocare un forte aumento di volatilità, che in poche sedute causa la contrazione dei rendimenti YTD. Con queste premesse strutturare una strategia di investimento per i mesi a venire, soprattutto in previsione di un ulteriore inasprimento delle politiche di alleggerimento quantitativo messo in atto dalle Banche Centrali, è un compito estremamente complesso, in quanto risulta assai evidente che le economie globali non siano ancora del tutto in grado di affrontare una fase stand alone, senza il supporto dei vari Governi internazionali.

