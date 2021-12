Sanremo. Resterà chiuso giovedì 9 dicembre, in attesa dell’esito dei tamponi sul personale, l’ufficio dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo.

L’amministrazione comunale attende di conoscere se qualcuno dei 23 dipendenti risulterà positivo al Covid-19. In quel caso, anche se risultasse un solo positivo, il Comune potrebbe prorogare la chiusura in attesa di sanificare l’ambiente.

