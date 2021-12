Liguria. “Dall’estate prossima l’ospedale Gaslini di Genova, fiore all’occhiello della Liguria e dell’intero Paese, si aprirà a tutto il territorio, con la sua estensione in tutte le Asl per garantire non solo la presenza del ‘marchio’ ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico”.

... » Leggi tutto