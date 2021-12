Il Natale in Liguria “vale” quasi 660 milioni: una spesa di 90 milioni in provincia di Imperia

Genova, 658 milioni di euro. È la spesa ligure prevista a dicembre per l’acquisto di prodotti e servizi tipici del Natale. Sulla cifra totale, 429 milioni serviranno per acquistare alimentari e bevande, 229 per altri prodotti e servizi. Una spesa così suddivisa tra le province della regione: stimati 361 milioni a Genova (di cui 235 in alimentari e bevande e 126 in altri prodotti e servizi), 118 milioni a Savona (77 in alimentari, 41 in altri prodotti), 90 a Imperia (59 alimentari e bevande, 31 altri prodotti e servizi), 89 alla Spezia (58 in alimentari, 31 in altri prodotti). Il quadro emerge dall’ultima analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato (dati Istat).

