Sanremo, Xrt Scuderia al 22° Rally Prealpi Mastershow e al 6° Rallye Hivernal du Devoluy Vhc

Sanremo. Sembra non avere battute d’arresto la positiva stagione del sodalizio sanremese, anche nel prossimo fine settimana ci saranno cavalli da domare, e in due circostanze molto diverse, fra lo sterrato italiano e la neve francese. Luca Starace e Kevin Hegyes saranno infatti la coppia che scoppia all’interno del 22° Rally Prealpi Mastershow che come al solito chiuderà la stagione agonistica italiana con decine e decine di controsterzi sul fondo fangoso di Sernaglia della Battaglia, nel trevigiano. Questo duo inedito avrà a disposizione una Peugeot 208 R2B #114 curata da Bianchi per affrontare le quattro prove speciali della corsa organizzata dal famoso Motoring Club di Vittorio Veneto.

... » Leggi tutto