Ventimiglia, operai in quarantena: ritardo nell’installazione delle luminarie

Ventimiglia. «Anche a Ventimiglia, come in altri Comuni limitrofi, l’allestimento delle luminarie natalizie sta subendo un notevole ritardo per problemi Covid-19 del personale della ditta che si è aggiudicata i lavori». A dichiararlo è il vice sindaco Simone Bertolucci: «Con profondo rammarico comunichiamo che per problemi relativi alla ditta vincitrice dell’appalto, la messa in posa delle luminarie cittadine sta subendo un grave ritardo». Questo il motivo per cui su 350 luminarie in programma, ne sono state posate solo 170.

