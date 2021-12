Albenga, il Comune a Ciangherotti: “Non perde occasione per danneggiare la reputazione della città”

Albenga. “Arriva il Natale e puntuale come ogni dicembre, ad Albenga, arriva anche la solita polemica natalizia del consigliere Ciangherotti che macchia l’immagine di Albenga. Mentre amministrazione e commercianti, con impegno, sacrificio e dedizione portano avanti la ripresa economica e turistica della città nonostante le difficoltà del Covid e, proprio in questi giorni, Albenga è tra le città più fotografate su Instagram grazie alle proiezioni della 3′ edizione di ‘Albenga si illumina d’immenso’, ospita un’importante mostra grazie alle opere di Lele Luzzati, il nostro polemista professionista non trova di meglio da fare che descrivere una città allo sbando ed in difficoltà”. Lo afferma l’Amministrazione comunale di Albenga in risposta alle dichiarazioni del consigliere comunale Eraldo Ciangherotti: “Chi amministra la città non è capace di curarne l’immagine”.

