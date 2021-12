Il Partito Democratico risponde alla Consigliera regionale Riolfo. «La consigliera Riolfo, sul tema dei frontalieri, invece che attaccare il PD dovrebbe fare mea culpa, visto che questa norma è stata inserita nel decreto “sicurezza” dal suo segretario di partito Matteo Salvini, allora -e fortunatamente oggi non più- Ministro dell’Interno. Vogliamo altresì fare presente alla consigliera che è proprio il PD che sul tema ha ribadito il suo impegno, tramite il Sen. Alfieri, per armonizzare la normativa e tutelare anche i nostri frontalieri: a differenza della Lega che è silente e che governa in Comune, in Regione, esprime un sottosegretario agli Interni e ha l’unico deputato del territorio».

... » Leggi tutto