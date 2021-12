Genova. Ufficialmente era un home restaurant, cioè una casa dove, come consente la legge regionale, per un massimo di 10 volte l’anno vengono organizzate cene a pagamento per un massimo di 15 persone. L’attività, però, era tutt’altro che sporadica e limitata a un numero minimo di partecipanti paganti.

... » Leggi tutto