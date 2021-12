Sanremo. C’è un giovane ricoverato all’ospedale Borea. Oggi pomeriggio, verso le 16, stava percorrendo a bordo del proprio motorino via Padre Semeria, in discesa, all’altezza del civico 388 dal negozio di cucine. Lì sono in corso i lavori di rifacimento degli asfalti ed il traffico è regolato a senso unico alternato da dei movieri.

... » Leggi tutto