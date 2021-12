Ventimiglia. I carabinieri forestali hanno denunciato il titolare di un’azienda alimentare di Latte, frazione di Ventimiglia, accusato di aver violato la normativa sull’inquinamento dei corpi idrici. In particolare, l’uomo sarebbe colpevole dello sversamento di un colorante, l’anilina, nel rio Latte: un colorante che, in piccole quantità, non è velenoso, ma può diventarlo se ad alta concentrazione.

