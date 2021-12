Visita del governatore Pier Franco Marrandino al Lions Club Ventimiglia

Ventimiglia. Nei suoi 58 anni di vita sono state tante le attività che il Lions Club Ventimiglia ha svolto in favore della comunità locale, e non solo. Aiuto concreto ai bisognosi, interventi nelle scuole per educare i giovani a migliori stili di vita, screening sanitari, supporto ad altre associazioni impegnate sul territorio, raccolta di alimenti per i concittadini, restauri di opere artistiche e, ancora, contributi per la Fondazione LCIF che in tutto il mondo interviene per grandi campagne nei paesi più poveri ma apporta il suo contributo anche in caso di calamità naturali nei paesi più evoluti. Stilare un elenco completo di quanto il club ha fatto è molto difficile. Per questo, con orgoglio per quanto si è fatto e si progetta di fare, ogni anno i soci si ritrovano per commemorare il suo “compleanno” e questo, di solito, avviene in contemporanea con la visita del governatore del distretto a cui appartiene il Lions club Ventimiglia.

... » Leggi tutto