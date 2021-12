D’Aversa: “Vittoria del gruppo, ogni partita va giocata con questo atteggiamento”

Genova. Una grinta e un atteggiamento che quest’anno non si erano ancora visti. La Sampdoria, nella sua settimana più buia, trova forza e cuore per compattarsi e vincere il derby. Il punteggio non lascia spazio a dubbi: un 1-3 che il solo Destro, entrato nella ripresa, ha messo in discussione. A essere determinante ancora Manolo Gabbiadini, vero uomo derby, al quinto gol stagionale contro il Genoa. Il segnale che lo spogliatoio sia comunque unito nonostante le avversità societarie, si è visto anche quando Caputo ha segnato la seconda rete: tutta la panchina è corsa ad abbracciarlo sotto la Sud.

