Lavori per il cavo BlueMed, la denuncia della Lega: “Danni alle attrezzature dei pescatori”

Genova. “Nel porto di Genova e nel litorale adiacente, la società Poliservizi srl per conto della Fugro Germany effettua lavori di campionamento del fondale e video ispezione per il collegamento sottomarino della fibra ottica BlueMed. Da qualche settimana le cooperative dei pescatori, impegnate nelle zone consentite con relativo perimetro degli attrezzi, sono in difficoltà e denunciano danni alle attrezzature“.

... » Leggi tutto