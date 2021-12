Sala Chiamata e Teatro della Gioventù restano hub vaccinali, escluso il ritorno alla Fiera

Genova. Anche dopo le feste di Natale la sala Chiamata del porto e il Teatro della Gioventù rimarranno i due principali hub per i vaccini anti-Covid a Genova. Tramonta invece l’ipotesi di un ritorno al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, che lo stesso governatore Giovanni Toti aveva dichiarato percorribile pur valutando che la capacità delle attuali sedi fosse sufficiente per erogare la terza dose a tutta la popolazione. Nel frattempo la Asl 3 è sempre a caccia di un sito definitivo da adibire a centro di prevenzione per i prossimi 6 anni, ricerca che finora non ha dato alcun risultato.

... » Leggi tutto