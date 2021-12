Festival Voci nell’Ombra, premio alla carriera all’autore televisivo Felice Rossello

Savona. Ieri sera durante la serata di approfondimento culturale al Teatro Sacco di Savona dal titolo “Dal passato al futuro con la cultura” condotta da Tiziana Voarino e Giancarlo Giraud, a cui hanno partecipato l’assessore del Comune di Savona Nicoletta Negro, Laura Lenghi e Luca Tesei, Enzo Pio Pignatiello per la bellissima proiezione della comica di Stanlio e Ollio Sotto Zero, l’assessore del Comune di Borghetto Mariacarla Calcaterra, il presidente e direttore del Teatro Sacco Antonio Carlucci, Gabriele Mina e Alessandro Bechis per il Ferrania Film Museum e Diego Scarponi per Fantasmi a Ferrania, oltre alla proiezione del corto Parole di un dolore invisibile a cura di CFU Italia a sostegno del riconoscimento della fibromialgia, con intrattenimento musicale di Marco Falanga, Felice Rossello ha ricevuto il Premio alla Carriera-Dietro lo Schermo per l’autorevole carriera di autore televisivo e per tutta la sua attività autorale. Una vera sorpresa che il Festival ha voluto fare a Felice Rossello. Era presente anche il figlio di Rossello, Francesco Rossello, attuale assessore allo sport del Comune di Savona.

... » Leggi tutto