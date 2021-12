Genoa, Wander conferma Shevchenko e annuncia rivoluzione a gennaio

Genova. Il Genoa è in una situazione davvero difficile: la sconfitta contro la Sampdoria è una mazzata emotiva notevole in una squadra già mentalmente fragile e con una situazione di classifica che fa paura. L’unica consolazione per una serata andata male sotto tanti punti di vista è il ritorno di Mattia Destro. È bastata la sua rete per cambiare volto alla squadra almeno da punto di vista caratteriale. Nell’ultimo quarto d’ora il Genoa ha fatto la partita che avrebbe dovuto condurre sin dall’inizio. Tuttavia le carenze tecniche di alcuni giocatori metterebbero in crisi anche le squadre più attrezzate. Hernani ed Ekuban hanno fallito ancora una volta e la Gradinata Nord stavolta non ha avuto pietà.

