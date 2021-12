La Sampierdarenese replica a Simone Marinelli: “Era d’obbligo dire la verità”

La Sampierdarenese replica a Simone Marinelli circa il Daspo di quattro anni per le minacce rivolte a tesserati genovesi al termine del match dello scorso 7 novembre. La società del presidente Roberto Pittaluga ha ribadito la volontà, espressa nelle ore immediatamente dopo la partita, di non portare avanti la questione ma ha sottolineato come il sodalizio non potesse sottrarsi alle domande poste dalle autorità competenti.

... » Leggi tutto