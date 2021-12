Imperia. La Filarmonica di Imperia diretta dal M° Adriano Strangis e il Teatro del Mutuo Soccorso tornano a collaborare assieme domenica 12 dicembre in un programma dedicato ai bambini, il cui “pezzo forte” sarà la celebre fiaba musicale “Pierino e il lupo” di Sergej Prokoviev, nata per far conoscere ai più piccoli gli strumenti musicali che compongono un’orchestra, o in questo caso, la banda musicale.

