“Voci nell’ombra”, il 12 dicembre premiazione dei vincitori della XXII edizione del festival del doppiaggio

Liguria. Volete conoscere l’artista che offre la sua voce ai vostri attori preferiti? Luigi La Monica per Jonathan Pryce, Christopher Walken e William Hurt, tra gli altri. Alex Polidori per Timothée Chalamet nel film di fantacienza “Dune”, Lucrezia Marricchi per Abigail Breslin ne “La ragazza di Stillwater”, Chiara Colizzi per Nicole Kidman nella serie “Nine Perfect Strangers”, Antonio Sanna per Stanley Tucci nel film “Supernova”, Andrea Lavagnino per Alvaro Morte nella serie “La casa di carta”. Sono solo alcuni degli ospiti che sfileranno domenica 12 dicembre 2021 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, dove si chiude la XXII edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra”, ideato nel 1996 da Claudio G. Fava con Bruno Astori, ora diretto da Tiziana Voarino e curato dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, regolato dalle norme sanitarie vigenti.

