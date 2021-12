Albenga sconfitto contro il Pietra Ligure, Cesare Cometto rassicura: “In settimana i nomi dei nuovi innesti”

Una sconfitta contro il Pietra Ligure ci può stare. Oggi al “Riva” i biancazzurri di Mario Pisano hanno superato 2 a 1 l’Albenga.

Tuttavia, perdere in casa dopo la scoppola rimediata in Coppa Italia contro la Genova Calcio e con una situazione “di stallo” sul mercato, con partenze ma senza arrivi – spesso auspicati per tutta la stagione da mister Lupo – ha senza dubbio fatto storcere il naso a una piazza che sperava con l’avvento dei Colla di rivivere gli antichi fasti.

