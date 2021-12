Carcare. Procedono i lavori in via Abba, nel cantiere che si è aperto per la messa in sicurezza del fiume Bormida, con l’obiettivo, coerente con le norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del Po e grazie a uno specifico finanziamento regionale, di ridurre e mitigare gli effetti della strettoia artificiale, in una zona urbanisticamente molto delicata e densamente abitata.

