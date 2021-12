Covid, l’efficacia del vaccino scende al 39% dopo 5 mesi dalla seconda dose: la necessità del “booster”

Italia. A 5 mesi dalla seconda somministrazione della seconda dose, l’efficacia del vaccino anti-Covid scende dal 74% al 39% e perciò è necessaria la dose booster. Lo afferma l’Istituto superiore di sanità. Resta invece alta la copertura da forme severe della malattia (84%), mentre il rischio di morte per chi non si è vaccinato è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose. L’Iss segnala anche un incremento dell’incidenza del virus nei bambini da 0 a 9 anni a valori superiori a 250 casi per 100mila abitanti.

