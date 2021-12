Esplosione devasta il paesino di Ravanusa nell’Agrigentino: 7 palazzine distrutte, morti e feriti

Ravanusa. Quattro palazzine crollate e tre sventrate, con (per ora) tre vittime accertate ed una possibile quarta vittima non è ancora stata individuata. E’ questo il bilancio della violentissima esplosione, causata da una fuga di gas, che questa notte ha devastato Ravanusa, piccolo centro in provincia di Agrigento. Due donne sono sopravvissute. Sei ancora i dispersi. I vigili del fuoco scavano da ore con le mani evitando di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo.

