Esplosione devasta un paese dell’Agrigentino: 7 palazzine distrutte, morti e feriti

Ravanusa. Una violentissima esplosione causata da una fuga di gas ha devastato questa notte Ravanusa, piccolo centro in provincia di Agrigento: quattro palazzine sono crollate e tre sono state sventrate. Per ora sono tre le vittime accertate mentre una possibile quarta vittima non è ancora stata individuata. Due donne sono sopravvissute. Sei ancora i dispersi. I vigili del fuoco scavano da ore con le mani evitando di usare mezzi meccanici nella speranza che qualcun altro sia ancora vivo.

