Smart Working, Lavoro Agile e Telelavoro

Recentemente, anche a seguito del diffondersi della Pandemia da Covid 19, si è registrato un aumento dell’utilizzo di alcuni termini tecnici che sono entrati nel nostro lessico quotidiano. Ormai è consuetudine sentir parlare di tamponi antigenici o molecolari, di Green Pass o di particolari applicazioni per smartphones.

Come sempre il rischio è quello di utilizzare un termine senza avere piena comprensione di quanto esso possa in effetti significare. Attualmente uno dei termini più frequentemente utilizzati è lo smart working, da alcuni usato in alternativa a quello di Lavoro Agile o, addirittura, di Telelavoro. Anche se all’apparenza possono sembrare sinonimi, Smart Working (o Lavoro Agile) e Telelavoro sono due termini distinti che fanno riferimento a due diverse tipologie di prestazione lavorativa. Proviamo a fare chiarezza.

... » Leggi tutto