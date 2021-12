Vaccino, Toti: “Dal 13 dicembre si aprono le prenotazioni per la fascia 5-11 anni”

Liguria. Al via domani, lunedì 13 dicembre, alle ore 12 in Liguria le prenotazioni per la vaccinazione dei bambini, nella fascia 5-11 anni, in attuazione delle indicazioni della struttura del Commissario Figliuolo e dopo i via libera delle agenzie del farmaco, europea e italiana. I genitori potranno prenotare il vaccino per i bambini attraverso i consueti canali dedicati (www.prenotovaccino.regione.liguria.it, Cup, farmacie abilitate con il servizio Cup e numero verde 800 938 818) mentre da giovedì 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni.

