Ventimiglia, barista aggredito per il green pass: tre uomini denunciati dalla polizia

Ventimiglia. Sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate a poche ore dal fatto, i tre italiani che nel tardo pomeriggio di ieri hanno massacrato di botte il barista tunisino del bar Mike, in via Tenda a Ventimiglia. Movente della brutale aggressione, è stata la richiesta di esibire il green pass che l’uomo ha fatto agli avventori per poterli far accomodare all’interno del locale, come previsto dalla norma governativa.

... » Leggi tutto