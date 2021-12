Elezioni provinciali, Ventimiglia: «La politica è tornata a farsi sentire. Scajola presidente è quadratura del cerchio»

Sanremo. C’è anche il capogruppo della Lega a Sanremo, l’avvocato Daniele Ventimiglia, nella lista di centrodestra che si presenterà alle elezioni provinciali il prossimo 18 dicembre. «Devo dire innanzitutto grazie all’onorevole Flavio Di Muro, che è anche il nostro commissario provinciale, il quale ha scelto me quale figura da candidare alle elezioni provinciali, anche perché ricordiamoci che Sanremo è una delle città più importanti in Liguria e anche la più popolosa in provincia di Imperia», dichiara Ventimiglia.

