Fondo Cultura, Rixi: Oltre 1,5 milioni di euro a Genova, Sarzana e Pontedassio grazie a Lega

Genova. “Un milione di euro per Genova, 100mila euro per Sarzana e oltre 460mila euro per Pontedassio. Sono cifre importanti destinate al nostro territorio grazie al Fondo cultura, strumento messo in campo dal Ministero della Cultura col supporto tecnico di Cdp, per sostenere – attraverso il cofinanziamento pubblico-privato – investimenti e altri interventi che vanno dalla tutela alla conservazione, dal restauro alla digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese”.

