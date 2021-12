Vaccinazione fascia 5-11, Speranza: “Affidiamoci ai pediatri, non è materia da bar o social network”

Liguria. “Dobbiamo fidarci dei nostri pediatri, di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli. E’ una materia delicata, non da bar, non da talk show e nemmeno da social network, come purtroppo spesso avviene”. A dirlo è il ministro della salute, Roberto Speranza, il primo giorno in cui si possono prenotare i vaccini Covid per la fascia d’età che va dai 5 agli 11 anni. Seguiranno giovedì le prime dosi ai più piccoli.

