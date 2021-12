Vaccino Covid, è il turno dei bambini: da oggi al via le prenotazioni per la fascia 5-11 anni

Genova. Proteggere loro e contribuire a far frenare il virus, ancora molto potente. Sono gli obbiettivi della nuova fase della campagna vaccinale che si apre proprio oggi, lunedì 13 dicembre, con la prenotazione dei vaccini Covid per la fascia d’età che va tra i 5 e gli 11 anni. Giovedì scatteranno le prime dosi ai più piccoli. Dalle ore 12 anche in Liguria, in attuazione delle indicazioni della struttura del commissario Figliuolo.

