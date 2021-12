“Voci nell’ombra”, il 12 dicembre si è chiusa la XXII edizione del festival internazionale del doppiaggio

Liguria. La XXII edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra”, sotto la direzione di Tiziana Voarino e dedicata a Ludovica Modugno, si è chiusa domenica 12 dicembre 2021 a Genova, con la cerimonia di premiazione degli Anelli d’Oro nella scenografica cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Le migliori voci del 2021 sono state celebrate in una serata di festa, fra allegria e commozione. L’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo ha consegnato l’Anello d’oro per il miglior doppiaggio generale a Carlo Cosolo per il film “Dune”, che segue molti altri blockbuster come “Mission Impossible” e “Pirati dei Caraibi”. Il Premio “Claudio G. Fava” alla Carriera è andato a Luigi La Monica, grande mattatore della serata con sessant’anni di professione alle spalle, iniziati nel 1964 dando la voce a Dustin Hoffman ne “Il Laureato” e proseguita, tra le altre, con una delle venti frasi del cinema mondiale pronunciata in italiano, “Che la forza sia con voi”, recitata da Liam Neeson nella versione originale della saga di “Guerre Stellari.

