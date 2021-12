Genova, operazione salva Carige: in soccorso arriva Bper Banca

Genova. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca (“BPER Banca”), riunitosi in data odierna, ha deliberato la presentazione di un’offerta non vincolante (l’“Offerta”) al Fondo Interbancario di Tutela Depositi (“FITD” e, unitamente a BPER Banca, le “Parti”) per l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3%1, di cui l’8,3%1 detenuta da Cassa Centrale Banca (“CCB”), del capitale sociale di CARIGE (“CARIGE” o la “Società”) (nel complesso, l’“Operazione”).

