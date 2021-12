Tirreno Power, Uniti per la Salute: “Evidenze sperimentali che documentano una ricaduta delle emissioni della centrale”

Savona. “Nella udienza odierna nel processo per disastro colposo sono stati ascoltati due consulenti per le parti civili. Il professor Emilio Gianicolo attualmente docente presso l’università di Mainz (Facoltà di Medicina e nell’ambito del Master Internazionale di Epidemiologia), consulente per WWF e Uniti per la Salute ODV, nella sua relazione depositata e illustrata in aula ha innanzitutto evidenziato gli studi sugli effetti sanitari dovuti all’inquinamento atmosferico, in particolare alla combustione di materiali fossili e di carbone”. Lo afferma l’associazione Uniti per la Salute.

... » Leggi tutto