Vaccino Covid, Toti: “Oltre 3400 prenotazioni nella fascia 5-11 anni”

Liguria. “Sono oltre 3400 le prenotazioni per il vaccino nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Le vaccinazioni per questa fascia inizieranno giovedì 16 dicembre negli hub dedicati. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino. Dopo la somministrazione saranno consegnati alcuni trasferelli, che raffigurano il personaggio del fumetto e rappresentano il ‘diploma del coraggio’”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

