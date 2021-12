App di trading: scopriamo perché sono sempre più gettonate tra gli investitori 

Il 2021 per il mondo della finanza è stata un anno carico di soddisfazioni non solo per le buone performance realizzate dalle borse dopo l’anno horribilis in cui è scoppiata l’emergenza pandemica, ma soprattutto per gli ottimi risultati riportati dal settore investimenti, caratterizzato da una forte crescita in termini di business. In particolare ad evidenziare le migliori progressioni sono i broker online, che, grazie ad un’offerta tecnologica decisamente accattivante, hanno potuto contare su un maggior consenso fra i risparmiatori rispetto ai canali operativi tradizionali.

In questo contesto a giocare un ruolo fondamentale sono stati di certo i servizi mobile di tali intermediari, che permettono di adoperare le medesime funzionalità di una piattaforma desktop in qualunque luogo ci si trovi, consultando semplicemente uno smartphone. Naturalmente, scegliendo fra le migliori App per il trading chiunque può sfruttare questa modalità di accesso al mercato, a patto che ci si rivolga ad un broker affidabile e autorizzato.

Asset finanziari negoziabili sulle App di trading

Un aspetto molto interessante delle App di trading risiede nel fatto che gli utenti possono negoziare la quasi totalità di sottostanti finanziari attraverso la replica sintetica dei Contratti per Differenza su azioni, indici, materie prime e criptovalute -vi sono anche intermediari che offrono operatività in Direct Market Access– senza che siano gravati da commissioni troppo esose: difatti l’apertura ed il mantenimento di questa tipologia di rapporto non prevedono alcuna spesa, bisogna solo prestare attenzioni ed eventuali fee di inattività, che variano da società a società, nel caso l’account rimanesse inutilizzato oltre un certo periodo stabilito dal regolamento.

Tuttavia è chiaro che la negoziazione di uno strumento finanziario nell’attuazione di strategie di breve termine, risulti abbastanza difficoltoso lontano da postazioni desktop, perciò diversi broker hanno predisposto alcune funzionalità di supporto all’investimento direttamente dalla App di trading.

Le App di trading con cui creare strategie passive

La società eToro, sponsor di 8 squadre di calcio di serie A per la stagione 2021/2022, offre una delle migliori piattaforme proprietarie con cui effettuare compravendite sia sui CFD sia in DMA. Il deposito minimo estremamente contenuto consente di poter usufruire dei servizi anche a risparmiatori sprovvisti di capitali troppo elevati; ma ovviamente il punto di forza dell’intermediario, in riferimento a quanto appena esposto, è rappresentato dalla possibilità di adoperare il social trading. Tale network finanziario mette i possessori dell’App eToro in condizione di visualizzare i trade disposti da altri iscritti -a cui viene attribuito un rating in base ai rendimenti realizzati e al rischio assunto per ottenerli- e scegliere di reiterare la medesima operatività sull’account personale.

Un’ulteriore soluzione decisamente interessante in tal senso è rappresentata dalla negoziazione automatica implementata dai RoboAdvisor. Nel panorama delle società dotate di questa particolare tecnologia, NAGA è uno degli intermediari più utilizzati: difatti un catalogo prodotti molto vasto -basti pensare che è disponibile, fra gli altri, persino l’operatività sul mercato azionario di Borsa Italiana– e un cruscotto investimenti user friendly rendono il broker parecchio attrattivo. Ma la strumentazione di cui può giovarsi l’utenza non si limita a questo aspetto: la App dispone di un news feed personalizzabile per consultare le notizie in tempo reale e offre la possibilità di collegare all’account un carta Mastercard per gestire i pagamenti direttamente dal contro trading.

Il futuro del fintech sui mercati finanziari

In futuro sarà sempre più semplice contare sul supporto di software per costruire strategie di investimento, anzi molto probabilmente la diffusione di tale modalità operativa diverrà così capillare che con il passare del tempo potrebbe essere quella predominante. Il settore delle fintech è ormai una realtà consolidata che viene trattata con interesse anche dai player tradizionali attivi sui mercati finanziari.

Difatti persino un colosso come Poste Italiane ha messo a disposizione dei propri utenti contenuti multimediali gratuiti, per evidenziare la velocità con cui la tecnologia sta permeando il mondo del risparmio e gli scenari in cui potrebbe evolversi tutto l’ecosistema.