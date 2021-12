Liguria. Sono 807 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6614 test molecolari e 9892 test antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Non si registrava un numero così alto dal novembre 2020, cioè dalla seconda terribile ondata. Si registra ancora un aumento degli ospedalizzati e del numero dei decessi, 2 in più rispetto a ieri.

