Prenotazioni vaccino pediatrico, provincia di Imperia maglia nera in Liguria

Genova. «Sono arrivate in queste ore le 36mila dosi di vaccino pediatrico destinate ad ognuna della Asl della Liguria e all’ospedale Gaslini, 6.000 per ognuna. Domani, 16 dicembre, si partirà con le somministrazioni. Al momento sono 4.421 i prenotati per quanto riguarda la fascia dai 5 agli 11 anni. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, in cui saranno presenti i pediatri di libera scelta che saranno a disposizione delle famiglie, coordinati degli esperti dell’ospedale Gaslini. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino». Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione. I 4.421 prenotati nella fascia 5 – 11 anni sono così suddivisi: 292 in Asl1, 826 in Asl2, 2.531 in Asl3, 349 in Asl4, 423 in Asl5.

